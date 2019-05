El encontrón en redes se dio en la mañana de este miércoles, cuando la extrabajadora de El Tiempo se desahogó en la red social porque le movieron su vuelo de las 6:40 a.m. a las 10:00 a.m.

Hasta ahí era una queja más de una usuaria inconforme, pero cambió de tono cuando Alarcón, conocida entre otras cosas por su podcast en Blu Radio ‘Póngale Play’, le respondió con la razón de por qué no le enviaron un correo notificándole del cambio en su vuelo.

La contestación no le gustó a Claudia, y le preguntó a su colega de qué hablaba. Ella le explicó que se refería a su solicitud de que le enviaran un ‘mail’ y le explicó por qué, según ella, no la empresa no lo hacía.

Entre cuestionamientos de la una a la otra, al final Palacios optó por cerrar la conversación con un “Hablas sin saber de lo que hablas. Bye”, pero siguió refutando a un par de usuarios que apoyaron las ideas de Marcela, como se puede ver en los trinos que aparecen a continuación, en donde está incluida también la respuesta de la aerolínea.

Querida Claudia, el vuelo n debe cerrar a la hora que está programado. Así salga 3 horas después los pasajeros deben estar chequeados. — Marcela Alarcon (@MarceLaALarcon) May 21, 2019

Hablo de tu tweet pidiendo un email grupal. Las aerolíneas normalmente avisan pero si el pasajero va a chequear maletas debe estar antes que se cierre el vuelo. Si no chequea maletas, puede llegar a la puerta del avión antes que cierren. — Marcela Alarcon (@MarceLaALarcon) May 21, 2019

Que no lo explicaste en el primer tweet de tu queja. Eso. Feliz viaje — Marcela Alarcon (@MarceLaALarcon) May 21, 2019

Si tu ibas con Check in online debiste llegar antes de las 6 ya a las 6 las salas Lounge te reciben. No es un trauma. Es una situación que se presenta en cualquier aerolínea. Sin embargo, googlea siempre tus vielos antes de salir de casa. AV +# de vuelo. — Marcela Alarcon (@MarceLaALarcon) May 21, 2019

Hablas sin saber de lo que hablas. Bye. — Claudia Palacios (@claudiapalacios) May 21, 2019

No es ciero que “los pasajeros ya se dirigían al aeropuerto”. Eran las 4 am, yo ni me había despertado. Y si así fuera, eso no los excusa de avisar, cada quien decide si se devuelve a su casa o hace otra cosa. Era tan simple como enviar un email grupal. — Claudia Palacios (@claudiapalacios) May 21, 2019

Señor Clavijo, no sé qué lo hace sentir con autoridad para decirme a qué hora me debo desperar. Cada quien maneja sus tiempos. @Avianca dice 5:45 am en sala, y a esa hora estuve en sala. #metiche — Claudia Palacios (@claudiapalacios) May 21, 2019