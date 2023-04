Por medio de sus redes sociales, recientemente la modelo compartió con sus seguidores uno de los detalles más dolorosos de su infancia, ya que en el colegio siempre la molestaban por su estatura.

La barranquillera sigue cosechando éxitos siendo uno de los rostros más populares y halagados del mundo, lo que le ha permitido ser una gran figura en la industria del modelaje. Sin embargo, esa admiración llegó luego de muchas burlas.

(Vea también: Paulina Vega debutaría como actriz pronto; haría de presentadora de Caracol que murió)

Para nadie es un secreto que Paulina Vega es una de las mujeres más bellas del mundo, pues por algo logró el título universal que la reconoce como tal.

Sus facciones, su cuerpo y su actitud la han llevado muy lejos, pero aunque su estatura le ha permitido gozar de representar marcas, en un punto de su vida fue blanco de críticas y rechazo.

Tal como escribió la exreina de belleza en sus historias de Instagram, luego de que un seguidor le preguntara si alguna vez se había acomplejado de sus 1,75 metros de altura, cuando pequeña había gente que le hacía comentarios negativos al respecto, pero con el paso de los años, los que la molestaban empezaron a desear ser tan altos como ella.

“Cuando era chiquita los niños me hacían bullying. Ahora ellos desean esta altura”, expresó la modelo que hace poco fue vista con un nuevo galán europeo que sería su novio.

Lee También

En la misma ronda de preguntas, Vega Dieppa confesó también que en ocasiones ha tenido que enfrentarse a la ansiedad, pero que ha sabido lidiar con ella sin dejarse afectar por completo.

Por lo anterior, la modelo escribió que la forma en cómo ella ha podido superar esas crisis es:

“Identificando mis patrones ¿Qué es lo que hago en piloto automático que no me beneficia? ¿Qué hago todo el tiempo que no me trae valor? ¿Qué pensamientos negativos son recurrentes? ¿Cómo puedo entender de dónde vienen? Trata de estar en el presente, tener compasión conmigo misma”, mencionó.