“[En la agencia] me dijeron que ya no me consideraban una modelo de pasarela y editorial, que ya no estaba entre las flacas y que sería catalogada como una modelo ‘plus size’”, afirmó Paulina en su sitio web.

Además, dijo que la decisión la tomaron después de que ella se subió un kilo luego de haber regresado de unas vacaciones.

Y añadió:

“Fue un momento de ‘wow’, de shock. No me ofendió que me dijeran ‘curvy’ o que pasé a otra categoría, pero me parecía extraño el solo término ‘plus size’ (para mí o para cualquier mujer que se encuentre en perfecto estado de salud). ¿Bajo qué estándares se es ‘plus size’? ¿Y quién decide esos estándares?”

La modelo aclaró que esa experiencia le sucedió año y medio después de haber ganado Miss Universo, es decir en 2016, cuando trabajaba para una agencia en Nueva York.

Paulina también contó que después de esa experiencia decidió trabajar “únicamente con marcas que se alinean con mis valores y que no me exigen mantener medidas absurdas”.

Esta es la foto, que tiene más de 1.000 comentarios, con la que la ex Miss Universo invitó a sus seguidores a leer su curiosa historia: