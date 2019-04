“Nada, nada, nada [me ha dado]. Bueno, sueño fue lo único que me dio, pero de resto nada grave”, dijo la famosa de 46 años (cumple 47 el primero de junio), cuando en ‘Lo sé todo’ le hicieron la pregunta.

En la entrevista también se refirió a lo “feliz y embobado” que está su esposo, el reconocido dermatólogo Luis Miguel Zabaleta, con la dulce espera de su primera hija, Fátima (el cuarto hijo de Paula).

Asimismo, no confirmó en el programa de Canal 1 lo dicho por la revista Aló, sobre que su bebé nacerá en Estados Unidos. “Por ahora no, estamos aquí en Bogotá; Luismi tiene mucho trabajo”, expresó la ex Señorita Colombia.

Y puntualizó con el mes en que nacería su heredera; sería en el mismo del cumpleaños de la exreina. “Va a ser Parto natural, si Dios quiere. Entonces, a partir del 9 de junio en cualquier momento [puede nacer]. Cuando ella quiera salir”, contó.