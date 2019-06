La primera esposa del ‘Cacique’ se mostró muy molesta luego de que se diera cuenta que un sujeto les estaba cobrando a los turistas 20.000 pesos por fotografiarlos en la ‘ventana marroncita’, objeto que se convirtió en icono del amor entre Patricia y el artista. Además, hace parte de la letra del tema ‘Tres Canciones’.

Según dicho portal, la mujer tan solo cobra 5.000 pesos a los visitantes por la entrada a la casa, que ahora es un museo en honor a Diomedes, y el fotógrafo se estaría aprovechando de su propiedad para lucrarse.

“No señor, no toma más fotos, la que manda aquí soy yo, no usted. Esta no es su casa y la ventana es mía”, comenta Acosta.

En la grabación también quedó registrado el momento en el que ella se da cuenta que la están grabando y le lanza una serie de insultos a la persona:”Ahí está la puta esa grabando. ¿Tú pa’ que grabas eso?”.

Este es el video: