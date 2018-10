🎤 Hasta el sol de hoy solo 6 personas me ha dicho que puedo cantar. Mi papá El Profesor Leal (director coro del colegio) Alejandro (de vez en cuando) Sergio Cabrera Jose Gaviria Marcelo Cezán • Siempre he dicho que si hay algo que tengo, es alma de cantante. Lo único que me falta es la voz. Nadita. El caso es que la última vez que fui al programa Bravisimo de City TV, Marcelo Cezán me puso a cantar en seco con su propuesta justo 3 minutos antes de salir al aire. Recién levantada!! La única canción que se me vino a la mente es la que canto en mis shows caseros, pero esta vez le metimos un toque acústico muy solladito. Este es el resultado de un talentoso Marcelo que en question de segundos me dio el tono y arrancó a improvisar en la guitarra. FFFFantástico! Y gracias a él, NADIE me vuelve a decir que NO se cantar! YESSSS! 👊🏼 . Si quieren escuchar la segunda parte, me avisan. La subo si más de 500 personas lo piden. Será “a petición del público”. 😜 . @marcelocezan @bravissimocity

