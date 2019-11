El icónico muñeco de Sega ahora tiene los ojos más grandes y los dientes más pequeños, algo que parece haber caído bien entre los internautas que pedían a gritos ajustes en el personaje, luego de que se conociera el primer adelanto de la cinta.

“Estoy muy feliz de que hayan rediseñado la película de Sonic. Ahora luce adorable. Gracias”, escribió uno de los tuiteros que mostró su aprobación a la renovada imagen.

#SonicMovie I’m so happy they re made the sonic movie💙🥺 he looks so cute now!! Thank you ❣️ pic.twitter.com/4qNgRk4sbS

Thank you so much @ParamountPics my childhood has been saved @sonic_hedgehog pic.twitter.com/VoSVWDnekz

Antes de compartir el afiche y nuevo tráiler del filme, su director Jeff Fowler compartió en Twitter cómo se sentía al presentar las modificaciones: “Hoy es el día. No podría estar más emocionado de compartirles nuestro nuevo Sonic. Gracias por su paciencia y apoyo. Esto no habría sido posible sin ustedes, los fans”.

Today is the DAY! Could not be more excited to share our new Sonic with you. THANK YOU for your patience and support. This wouldn't have been possible without the fans. #SonicMovie

— Jeff Fowler (@fowltown) November 12, 2019