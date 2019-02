Ese look no sería permanente, sino una peluca, según los fanáticos, aunque la famosa no se ha referido al tema. Aún así, varios fans le dijeron que le queda ese color y corte de pelo.

También hay quienes opinan lo contrario, al tiempo que unos más expresaron que a Jessica cualquier cambio de imagen le sienta bien, pues todo le luce.

En medio de esa división aparecieron los comentarios en los que le aseguraron o preguntaron a Jessica: ¿Selena, eres tú?, haciendo referencia a la fallecida cantante de ‘Amor prohibido’ y ‘Bidi bidi bum bum’.

Por eso, aquí compartimos la fotografía de la famosa colombiana y una de Selena, para que compares y evalúes si se parecen o no. Luego publicamos algunos de los mensajes que le han escrito a la presentadora por la instantánea.