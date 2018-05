Las aventuras de Leon-O, Panthro, Tigro, Cheetara y otros personajes de la exitosa producción sobre los alienígenas felinos tuvo una renovación que poco (o nada) gustó, como se puede leer en los diferentes comentarios que cientos de usuarios han dejado en Twitter.

“Resistiré a hacer cualquier juicio hasta que realmente lo vea, pero ¿por qué hacer una *nueva* serie antes de terminar el regreso del 2011 que tuvo una gran caracterización y una historia profunda. ¿Hay tampoco mercado para la animación que no es comedia?”

Will resist to make any judgement until I actually see it, but why make a *new* series before finishing the 2011 revival that had great characterization and a deep storyline.

Is there so little market for animation that is not comedy?#Thundercats #ThundercatsRoar pic.twitter.com/R16EU515YI

— Cloudbyte v2.018 (@Cloudbyte_Pony) May 18, 2018