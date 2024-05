‘Beba’ fue tendencia toda la semana pasada por su polémica salida del ‘Desafío’ 2024. En una sola noche rompió todas las reglas: se quitó el chaleco, los guantes de castigo y hasta se fue de playa baja.

Sin embargo, logró salir de la competencia, pues sentía que el ‘reality’ estaba acabando con su salud mental. Salió y se encontró con la propuesta de matrimonio por parte de su novio ‘Andy’, quien también hace contenido.

A pesar de que Gómez apoyó a ‘Beba’ hasta el último instante en redes sociales y la defendió por su actitud, sí contó que cuando llegó a casa tuvieron una conversación íntima en donde la corrigió con ciertas cosas con las que no estuvo de acuerdo:

“Yo siempre le digo: ‘Ey, eso no está bien, eso hay que corregirlo’ y por más de que ella no quiera identificar en su momento, yo le digo que no está bien“, afirmó Andrés Gómez.

‘Beba’ complementó la respuesta:

“Él trata de calmarme, de consolarme, de estar ahí, de apoyarme, pero también me canta mis verdades y a veces a mí no me gusta, sobre todo cuando a uno le cantan algo que uno sabe que es verdad, entonces a mí me cuesta con él, pero termino diciendo: ‘Está bien’. Sin embargo, él es muy asertivo, yo siempre digo que no es lo que dices, sino la manera en la que lo dices y en eso me equivoqué yo“.

