El amor de Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo ya quedó atrás. Los artistas decidieron darse una nueva oportunidad en su área sentimental. La protagonista de ‘Hasta que la plata nos separe’ ahora es pareja de Frederik Oldenburg; y el actor de ‘El señor de los cielos’ es novio de Juliana Diez.

Los artistas han demostrado que están muy felices después de su separación. Al parecer, quedaron en buenos términos pues ninguno se ha referido de mala manera a lo que sucedió entre ellos.

Juliana Diez le dedicó romántico mensaje a Sebastián Caicedo

Juliana Diez se dio a conocer en el mundo de la farándula gracias a su relación con Sebastián Caicedo, ex de Carmen Villalobos. Ha joven ha preferido mantenerse alejada de la opinión pública, aunque, ya ha comenzado a publicar en sus redes sociales fotos y videos con el actor.

Recientemente, la empresaria publicó una serie de fotografías donde aparece junto al actor, acompañadas de un romántico mensaje: “Conocer tu corazón ha sido uno de los regalos más hermosos que Dios me ha dado, amo reír a tu lado, orar, llorar, soñar, y sobre todo CEER EN LAS LOCURAS QUE DIOS PONE EN NUESTROS CORAZONES. Es hermoso poder amar sin miedo, y teniendo la certeza que Dios está al control de nuestras vidas”.

Por supuesto, Caicedo no dudó en responderle a su novia de una manera amorosa: “en sus tiempos y soltando el control”. Sin embargo, no faltaron los internautas que, de una, compararon a Juliana con Carmen Villalobos. “Es más bonita Carmen”, “él eligió mejor que Carmen el novio de Carmen nada que ver”, “él no se ve muy enamorado no se le ve esa cara de amor que se le veía con Carmen cuando se tomaba fotos el sigue amando a Carmen”, “a ella le brillan los ojos a el NO….por algo será”.

Otros usuarios los felicitaron por su relación que, aparentemente, es muy bonita. “Es la mujer que él se merece”, “hacen una bonita pareja”, “nos alegramos mucho por ustedes. Los planes de Dios son perfectos y cuando Dios está de nuestro lado, quien podrá estar en contra”, “me gusta ella más que Carmen. Creo que ella está más enfocada en formar una familia y no solo vivir de apariencia”.