Yina Calderón se ha convertido en uno de los personajes más comentados de ‘La casa de los famosos Colombia’. No solo su personalidad ha captado la atención del público, sino que sus elecciones de moda durante las galas han sido ampliamente debatidas en las redes sociales.

Con sus atuendos extravagantes y colores audaces, Calderón ha dividido opiniones entre quienes la ven como una tendencia y quienes criticaron su falta de sofisticación.

En la gala de eliminación del 23 de febrero, la empresaria y creadora de contenido lució un atuendo que combinaba blanco, negro y rojo, con mangas exageradamente puntiagudas. Esta vestimenta, al igual que sus elecciones anteriores, suscitó una variedad de comentarios en las redes sociales, en los que algunos la compararon con figuras icónicas de la excentricidad como Lady Gaga.

Las opiniones respecto a sus elecciones de vestuario eran variadas. Un segmento de los televidentes describió su vestido como “una mezcla entre Kung-fu Panda y un Power Ranger“, mientras otros se preguntaban si se trataba de un “disfraz de Halloween”.

Según Yina, los vestidos se los está diseñando la comunidad LGBT. Solo quiero decir que esta vieja no me representa, no me cae mal pero no me representa. #LaCasaDeLosFamososCol #LaCasaDeLosFamososCol2 pic.twitter.com/znDzOU48Qv

— Angelito 🩷 (@mangelc_) February 24, 2025