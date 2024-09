En el capítulo de este martes 24 de septiembre del ‘Desafío’ 2024, la presentadora Andrea Serna elogió a la participante por las veces que ha sobrevivido a los duelos a muerte.

(Lea también: Equipo ‘Tino’, del ‘Desafío’, le cumplirá un sueño a Darlyn por ganar prueba decisiva)

Serna destacó que Natalia Rincón enfrenta su batalla número 8 a muerte, convirtiéndose en la mujer que más veces ha superado esa arena en toda la historia del programa.

Lee También

De esta manera, la conductora del ‘reality’ aseguró que la desafiante se convirtió en la reina de ‘box’ negro.

Posteriormente a las declaraciones, Rincón habló con Darlyn, quien es su rival en esta ocasión, y aseguró que sea cual sea el resultado, siempre da lo mejor por ella misma.

“Yo no he venido a demostrarle nada a nadie o si no uno solito se sabotea”, indicó Rincón.

Natalia creó un negocio de productos de lujo

La participante hace algunos días compartió en su cuenta de Instagram el nombre de su emprendimiento. Se trata de Shiny Emerald By NR que comercializa joyas.