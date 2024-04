Miguel Bueno es el segundo en ingresar a ‘La casa de los famosos’ y aún quedan dos puestos más para completar el equipo. El hermano de Pipe Bueno recibió una gran bienvenida por parte de los habitantes del espacio.

Luego de que la mamá de Ornella saliera de la casa y de darle un regalo especial a su hija, los habitantes de la casa se quedaron congelados y ahora tendrán que abrirle un nuevo espacio a Miguel Bueno, quien fue uno de los ocho llamados para tener la posibilidad de competir por los 400 millones de pesos.

Con más del 40 % de votos por parte de los fanáticos del programa y del también cantante, Bueno ingresó un poco asustado ante la situación, teniendo en cuenta que no conocía a la mayoría de los habitantes.

Lo que resultó interesante es que, a pesar de que Camilo Pulgarín ya había tenido la posibilidad de convivir con él y conocerlo un poco más, no se inmutó en lo absoluto para saludarlo y se limitó a sonreírle, por lo que se puede presumir que esperaba a otra persona.

Lo cierto es que, por los comentarios leídos en redes sociales, muchos televidentes no estuvieron de acuerdo con la entrada del joven, diciendo que no parece tener la personalidad que un ‘reality’ de este talante necesita. Solo el tiempo dirá si será merecedor del lugar que el canal le abrió.

“Oigan no, en serio Miguel Bueno que hace ahí, eso es un ‘reality’, yo quiero ver es drama y la vaina, no al hombre durmiendo y ya”, “de aquí a la luna se ve que la entrada del hermano de Pipe bueno es rosca. A ese no lo conoce ni Dios”, afirmaron algunos usuarios en redes sociales.

