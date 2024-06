La mayoría creció viendo las bromas que los presentadores les hacían a los ciudadanos y que los divertían en casa. A pesar de que el programa se acabó hace diez años, muchos siguen recordando los personajes y las secciones que había.

(Vea también: Entró a radio por su primo famoso, pasó por RCN y Caracol, pero tuvo un cambio drástico)

Uno de los más recordados es Juan Carlos Villegas, quien se ganó el reconocimiento y cariño de miles de televidentes que se reían de todas actividades que el espacio de TV tenía.

Ahora que pasó tanto tiempo desde que ‘También caerás’, con su icónica canción, se retiraron de las pantallas nacionales, Villegas contó a qué se dedica ahora en una entrevista con Revista Semana, alejado de la vida pública.

“Siempre me lo pregunta la gente, que por qué no estoy en un nuevo programa, pero yo creo que son etapas de la vida que ya han sido superadas, ya me siento viejo para ir a hacerle una broma a una persona, entonces creería que no”, comenzó diciendo.

(Vea también: Hernán Orjuela cuenta cuando un policía en EE. UU. le dijo ‘También caerás’)

“Es muy chistoso ver los comentarios, la gente que dice que estoy más obeso, que estoy más gordo y lógicamente, los años no vienen en vano. Es un programa que, la última aparición fue hace 10 años, yo en este momento tengo 50 años, nunca me he dejado la barba, pero después de que terminé, me dejé la barba y de pronto ese sí es un cambio grande que tengo, más los años que tengo”, afirmó acerca de quienes lo critican por su físico actual.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Juan Carlos Villegas (@villegas889)

“Tomé la decisión de irme a vivir a Estados Unidos un tiempo, luego volví y ahorita me dedico al mundo del comercio, toda la vida me ha gustado comprar y vender, estoy un tiempo en Estados Unidos, en Bogotá y en Pereira, comercializo con cosas electrónicas como celulares y computadores”, finalizó diciendo Villegas.