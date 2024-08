Si bien en el ‘reality’ de Caracol Televisión se forman amistades, pero al fin y al cabo es una competencia, por lo que a pesar de que hay equipos, cada participante debe ir por lo suyo.

Dickson parece que dejó ese punto bastante claro, pues la participante salió luego de que se enfrentara contra Natalia y ella la sacara, detalle que le molestó profundamente.

No se llevó el premio mayor que el canal le promete a los dos mejores participantes, pero tampoco se fue con las manos vacías, pues aparte del dinero que logró reunir dentro de la competencia, se fue con un gimnasio encima.

El detalle no estuvo en eso, sino en que no le comentó a ninguno de sus compañeros, lo que algunos llamaron desleal, pues decidió cambiar un beneficio comunal por el propio. María Fernanda Aristizábal le ofreció dinero para su equipo o un gimnasio para ella, y tomó la segunda opción.

En una entrevista con Pulzo, Sebastián Arcila, le preguntó si no le daba remordimiento haberse ganado tal cosa sin haberle contado a sus compañeros, a lo que ella contestó:

“Sí. No les dije por dinámica del juego. Le dije al final a ‘Arandú’, él es mi amigo y no me abro con todo el mundo”, afirmó la exparticipante.

Sin embargo, algunos piensan que lo hizo de “morronga” y no quiso decir para no exponerse.