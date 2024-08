Las cosas no pueden estar más incómodas para las dos mujeres. Según dice Camelo, la jurado no tiene tacto para decir las cosas y no tiene conexión con los participantes. Por lo que se le ve a Adria Marina, la actriz no sabe aceptar los comentarios.

(Vea también: “¡Estoy mamado!”: concursante de ‘Masterchef’, a punto de botar la toalla por malos resultados)

Desde hace varios episodios atrás las cosas vienen decayendo aún más entre las dos famosas y su relación parece completamente desgastada por tantas peleas y choques que han tenido.

Y es que la chef mexicana ya gritó en una oportunidad a ‘Conny’ Camelo cuando se le acercó durante un reto para darle un consejo y ella no le paró bolas.

En esta oportunidad, Adria Marina se dirigió a la estación de cocina de Camelo para preguntarle por su preparación, a lo que la actriz dijo que se dedicaría a hacer un arroz tradicional. “Tradicional para ti”, contestó la cocinera profesional, detalle que a ‘Conny’ pareció no gustarle mucho.

(Vea también: Sorpresiva eliminación en ‘Masterchef’: jugada prohibida sacó a famoso favorito)

Luego de darle ciertas indicaciones para que el plato de la actriz saliera bien, Adria Marina se desquitó con ella cuando Camelo presentó el plato y le quedó mal, pues la empezó a regañar porque no tenía los fondos bien calientes.

“Yo creo que yo le caigo mal a ella”, terminó de decir ‘Conny’ Camelo luego del encuentro.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Canal RCN (@canalrcn)

Sus compañeros no se quedaron callados:

“Yo prefiero quedarme callada, así piense que tenga la razón”, afirmó Vicky Berrio. “Una cosa es defender el plato, pero otra cosa es contradecir a quienes saben”, afirmó Juan Pablo Llano. Jorge Rausch y Nicolás de Zubiría, los otros dos jurados, se limitaron a mirarse entre ellos.