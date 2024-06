‘Campanita’ fue el más reciente eliminado de la competencia y muchos espectadores estaban muy tristes porque consideraban que él era quien le daba sabor y alegría al programa.

El participante fue invitado a ‘Día a día’, en donde recordaron los mejores momentos que él vivió dentro de la competencia, además de comentar acerca de algunos de sus compañeros, entre ellos Vittorio, quien fue el primero en salir de la temporada actual.

A pesar de que duró tan poco tiempo, fue suficiente para crear una gran relación entre los dos. Incluso, algunos espectadores pensaron que estaba pasando algo allí, pues se apoyan de más cuando iban a prueba.

Ahora que salió, Vittorio lo sorprendió desde el barrio donde vive ‘Campanita’ con su familia, en Cali. El más reciente eliminado quedó con la boca abierta y no podía creer que el exparticipante estaba en pantalla para darle un saludo especial.

“Yo como buen caleño me sé algunos pasos, pero ya me regañó mi novia por no saber mucho“, afirmó Vittore, a lo que ‘Campanita’ se preguntó: “¿Cuál novia?”.

Sin duda, dejaron claro que entre los dos hay un lindo cariño que solo se reduce a la amistad.

Algunos espectadores quedaron tan contentos con la llegada de Vittorio, que hasta lo pidieron como presentador del programa, teniendo en cuenta que, básicamente, hizo reportería desde Cali.

No fue el único, ‘Campanita’ también quedó con trabajo en ‘Día a día’, ya que fue la misma Catalina Gómez quien le dijo que a partir del 18 de junio estuviera en el programa todos los días y él aceptó.