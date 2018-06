Tras varias propuestas por parte de los canales, Caracol y RCN, la comunicadora y esposa del cantante señaló que existian muchas pretensiones por lo que su abogado le consejó que no cediera los derechos para realizar la novela.

Aclaró que el amarillismo y el lunar oscuro del personaje es lo que llama la atención:

Pese a que ella no cedió los derechos contó que la novela está en marcha y realizando casting, aclarando que la autorización fue por parte de los hermanos maternos del cantante.

Ella les solicitó el favor que no se tocará la vida marital que tuvo con el cantante ni tampoco la relación con su hija, Paula.

Agregó que los hermanos de Martín fueron los que aprobaron la realización de la novela y señaló:

“Ellos si autorizaron, su mama también autorizó que se diera esta novela, me contaron también que quieren hacer un estilo como Kaleth, ‘Los Morales’, me imagino que no sé se llamará la dinastía Díaz, digamos que algo así, no sé cómo la van a llamar”.