‘La voz kids’ está pasando por un nivel bastante exigente en la competencia, pues solo quedan los mejores niños dentro del concurso, pero no quiere decir que los que han salido no tengan talento.

(Vea también: Andrés Cepeda, feliz con cambio que se aplicó en ‘La voz kids’ esta temporada: “Me gusta”)

Nicolás conmovió a los televidentes con la carta que le dedicó a los jurados, especialmente a Andrés Cepeda, que podría ser el ‘coach’ más exigente de la competencia.

Durante las audiciones a ciegas, Nicolás pasó gracias a que Greeicy y Aleks Syntek se voltearon, pero Cepeda ni se inmutó. Luego de pasar dos faces dentro de la escuela musical, el niño salió porque su compañero Mathías terminó vencedor.

(Vea también: Andrés Cepeda no se contuvo en ‘La voz kids’ con niños carrangueros; cómo es su historia)

Sin embargo, Nicolás tuvo la oportunidad de luchar por su supervivencia en ‘La voz kids’ gracias a la gala de salvación que ofrece Caracol Televisión. En dicha oportunidad, el participante le dedicó unas conmovedoras palabras a Cepeda:

“Lo más lindo que me ha podido pasar es estar acá junto a ustedes. Aleks, siento que tú y yo tenemos muchas cosas en común, quisiera que me enseñaras el baile del robot y yo enseñarte un buen paso de salsa. Andrés Cepeda, te admiro de hace mucho tiempo. Te doy gracias por no haberte volteado en mi audición a ciegas, eso me impulsó para ser mejor. Greeicy, aprovecho este momento para agradecerte por creer en mi voz y en mi talento, contigo me sentí más fuerte que nunca, si hay algo que voy a recordar siempre, es que acá he podido ser quien soy sin que me critiquen ni me juzguen”.

Luego de que el niño llegó al escenario, Cepeda le respondió y dijo que estaba muy contento que hubiese aprovechado esa oportunidad para mejorar porque se notaba su avance a la hora de cantar.

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.