Según explicó el niño tras bambalinas, sus inicios en el mundo artístico se dieron en la actuación; su mamá, su hermano y su padre actúan, y este último también canta.

Mientras Laura Tobón, presentadora del reality, los entrevistaba, varias usuarias de Twitter mostraron su agrado hacia los hombres de la familia: algunas no sabían con cuál de todos quedarse y otras se pidieron ser su madrastra.

Además de esto, varios usuarios le aplaudieron el hecho de que escogiera el tema ‘Stitches’, de Shawn Mendesm para su audición, y agradecieron el hecho de que Sebastián Yatra hiciera girar su silla para darle la bienvenida a su equipo.

Este es el momento exacto en el que aparece toda la familia:

Estos fueron algunos de los trinos:

USSHH PERO DONDE ESTÁN ESTOS CALEÑOS YO NUNCA LOS HE VISTO 😍 (re pedófila ella) #LaVozKids

Ush pero el hermano y el papá están re ricos#LaVozKids

— Yisel can't get enough 🇨🇴 (@Salchibieber23) March 15, 2019