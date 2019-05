Sin embargo, Mara indicó que a los pocos días de que su ex se fuera de vacaciones, le empezaron a llegar mensajes en los que le informaban que habían visto a su pareja con otra mujer.

“Él de pronto no contaba que ya era una figura pública y si lo veían por ahí, las personas iban a murmurar y a tomarle fotos. Toda esta información me llegó a mi junta”, comentó la modelo.

Según Mara, lo llamó para pedirle una explicación, pero él lo negó todo y le dijo que eran puros chismes.

La modelo contó que Nicolás la buscó en su apartamento en Medellín para pedirle perdón y que estaba arrepentido.

Mara le dijo que lo perdonaba si formalizan la relación y la hacían públicamente. Ante esta propuesta, Nicolás dio paso al costado y la rechazó.

“No lo he visto desde entonces, no he vuelto hablar con él y creo que es mejor así”, afirmó Mara al programa.