Luego de que en ‘Lo sé todo’ el presentador Ariel Osorio dijera que “Los rumores aseguran que a Graciela le han terminado el contrato”, su colega señaló, de manera enfática, que eso no es más que un “mal chiste”.

“Me acabo de enterar que me echaron de Olímpica [Stereo] ¡Por favor! Qué pésimas fuentes de quienes divulgaron esta noticia que es falsa de toda falsedad”, se le escucha decir en la grabación, en la que claramente echó una pulla al programa de Canal 1 .

Graciela aprovechó la falsa información para anunciar su regreso a la emisora en la que trabaja desde hace años, dando noticias de entretenimiento: “Los invito para que este lunes 18 de mayo me vean y me escuchen a las seis de la mañana con todos los chismes fuertes, que además ustedes me copian, no digan que no”.

La ‘Negra candela’ finalizó diciendo que ella tiene “derecho a vacaciones”, y detalló que su ausencia es, efectivamente, porque aprovechó la cuarentena para tomarse sus 15 días de vacaciones.