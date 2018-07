Señoras y señores, con ustedes Marco Peláez Henao, el nuevo príncipe de la familia y de la 🏡. Nació a la 1 am de hoy 13 de Julio, gracias a Dios un parto normal y tranquilo, desde entonces no ha parado de comer😁🙉👌🏼. Larga vida, salud y prosperidad para mis hijos le pido a Jesús, fuerzas para levantarlos como gente noble y justa. Felicidades mi reina @laura_catalina1801 😘😘😘. Gracias señor, una vez más.

