La actriz británica Glenda Jackson, que ganó dos premios Óscar, y que después se consagró a la política como miembro del Partido Laborista, murió a los 87 años, anunció este jueves su agente.

“Glenda Jackson, actriz y política, dos veces ganadora de un Óscar, murió en paz en su casa en Blackheath, en Londres, acompañada de su familia tras una breve enfermedad”, informó su representante Lionel Larner a la agencia PA.

La actriz fue premiada en Hollywood por sus interpretaciones en ‘Women in Love’ (Mujeres enamoradas) en 1970 y ‘A touch of Class’ (Un toque de distinción) en 1973.

Después de 35 años, se alejó de las tablas, entró en la política a los 55 años y llegó al Parlamento como diputada del Partido Laborista en 1992 representando a un distrito de los suburbios de Londres.

Su carrera política la consagró a los “pobres, los desempleados y los enfermos”.

Entre 1997 y 1999 ejerció como ministra de Transportes del gobierno laborista de Tony Blair y en 2003 se convirtió en una de las voces críticas contra la invasión de Irak.

En una de sus intervenciones más memorables y polémicas en el Parlamento, Jackson lanzó un feroz ataque contra el legado de la ex primera ministra Margaret Thatcher el día de su funeral en 2013. “La primera ministra de género femenino, ok. ¿Pero una mujer? No según mis términos”, lanzó.

Jackson fue homenajeada por el escritor argentino Julio Cortázar en su libro “Queremos tanto a Glenda”.