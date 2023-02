La revista Vogue es una de la guía de moda más completa en el mundo para todos los fanáticos no solo de las tendencias, sino de las telas, nuevos talentos, fotografía y más.

Teniendo en cuenta que es uno de los medios más referenciados, sus publicaciones, historias y portadas cobran vida dentro de los discursos de inclusión y belleza dentro de la industria.

La mujer con labio leporino y paladar hendido que posó para Vogue

Este 1 de febrero la portada de la revista Vogue de Portugal fue tendencia mundial, pues decidieron incluir a una belleza diferente que se robó todos los aplausos y halagos de los seguidores de la revista.

Se trata de la maquilladora y modelo brasileña Raiza Bernardo Barbosa, una mujer de Sao Roque en Sao Paulo, Brasil, quien nació con una fisura labiopalatina, una característica antes conocida como labio leporino.

Sin saber exactamente de qué malformación se trataba, la madre de la modelo “fue remitida al Hospital de Rehabilitación de Anomalías Craneofaciales de la Universidad de Sao Paulo (HRAC-USP), en Bauru, donde Raiza, quien tiene ahora 26 años, sigue en rehabilitación y tratamiento hasta el día de hoy”, destacó el medio BBC.

“Mi madre no sabía de qué se trataba y en mi familia no había ningún caso de labio leporino y paladar hendido. En aquella época no había internet, la información era escasa, y mi madre me contó que tenía que buscar la información manualmente, hablando con la gente y con los médicos”, añadió.

Al cumplir ocho meses, Raiza se tuvo que someter a la primera cirugía de labio. En total, la modelo “ya ha sido intervenida en cuatro ocasiones en las que recibió un injerto de labio, le cerraron la fisura del labio y el paladar y repararon la malformación de las encías”.

La hendidura de Raiza es “unilateral y afecta a la nariz y la boca del lado izquierdo de la cara. Aún quedan por realizar otras dos intervenciones quirúrgicas”.

“También me puse un dispositivo interno en el oído izquierdo ya que debido a la malformación sufría pérdida de la audición. Para terminar mi tratamiento, aún tengo que operarme para repararme la nariz y otra para dislocarme la mandíbula”, añade Raiza.

Igualmente, el medio destacó que han sido más de dos décadas de tratamiento y seguimiento “con un equipo multidisciplinario formado por varios especialistas como logopedas, dentistas, otorrinolaringólogos, psicólogos y cirujanos plásticos”.

Aunque la adolescencia fue lo más difícil debido a la discriminación y matoneo en su colegio, hoy es un ejemplo de valentía y trabajo arduo, pues nunca se dejó definir por esta situación.

“Hoy la hendidura, para mí, es un propósito. Cuando era adolescente, nunca tuve una persona con labio leporino en la que inspirarme, así que tuve que ser mi propia inspiración. Por eso, busco hablar del tema mostrando las dificultades y también que es posible tener una vida normal”, sostuvo.