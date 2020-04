green

Sobre el nacimiento de Kini está la versión de ese miquito que dirigía Donoso, y que es el resumen de la historia de amor de sus ‘padres’, y la del mismo humorista. Ambas las contaron en Caracol Televisión en 2016 (minuto 1:10).

“Por mi papá y mi mamá. Mi papá era explorador, un gringo. ¡Imagínate tú! Seis meses sin ver mujeres, y vio tremendas piernas, y no es porque mi mamá era gorila, pero tenía unas piernas bellísimas. Entonces, él la vio, le mostró un banano, y de ahí salí yo”, dijo el miquito en el canal, hace cuatro años.

Por su parte, Donoso explicó la versión seria y señaló que todo se dio cuando ya iba a ser más que un ventrílocuo de colegios, pues se iba a convertir en uno profesional, y desde entonces no se despegó de Kini; estuvieron juntos al menos 50 años.

“Kini nace porque me toca tener un muñeco profesional. Todo lo que había hecho en los colegios era con un muñeco que me habían regalado, de esos de ventriloquía normal. Entonces, estaba la diatriba de para ser profesional de todos esos personajes que llevaban para Venezuela, y era sacar un personaje que le gustara al público: ¡y qué más gracioso que un mico!”, explicó Donoso en su momento, y luego hasta confesó que al comienzo “el mono” no tenía ojos.

Es más, Donoso agregó en Caracol que el mico vino a tener ojos, después de una ‘travesura’ que hizo en su casa y por la que su mamá lo llamó hasta “manos de hacha”.