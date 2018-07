Como salido de una de mis series favoritas de Discovery ID… con llamada al 911… persecución, ayuda de un Ex Marine, policías 👮‍♀️ tomando declaraciones y un poco más… nos robaron en Miami TODO … todo todo todo todo todo. Me dejaron sin nada. Mi maleta con toda mi ropa, mis 2 cámaras profesionales, algunas compras y hasta la dignidad 🤬 el cuento corto es este.. el largo se los cuento más adelante, por ahora les confieso que me quedé esperando algo tipo búsqueda implacable aunque dieron con el carro pero era rentado y bajo un nombre falso… nunca llegó Vin Diesel, ni Arnold Schwarzenegger, ni hubo helicópteros como en las películas 🤣 tampoco encontraron nuestras cosas y nos devolvimos con ganas de volver hasta dentro de 9 años … esta es la vida, no solo estas cosas pasan en Colombia mis amores ! Me queda una historia más para contar y ahora a trabajar más para recuperar mis cámaras 😫 💔 . Thank u 🇺🇸 NOTA IMPORTANTÍSIMA : antes de juzgar y sacar conclusiones a lo CSI… No llevábamos las maletas a pie, no dimos papaya, ni me siguieron por redes ni rompieron las ventanas del carro. Veníamos del aeropuerto al hotel y en el camino pasó el robo. Nos siguieron, punto. Algunas están con la misma actitud de “la violaron porque llevaba falda” “las robaron porque dieron papaya” ahora resulta que debo viajar sin maleta, sin ropa, sin celular, transportarme en carro blindado con 7 escoltas y el FBI… tú sabes, para no dar papaya 🙄

A post shared by Mabel Cartagena (@flakycartagena) on Jul 18, 2018 at 6:21pm PDT