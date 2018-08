Uy tenia tantas ganas de subir esta foto! He mejorado mucho el abdomen, pero la celulitis ha sido un tema dificíl. Igual no me preocupo, soy feliz asi, muy real, muy mujer! Cuantos comentarios serán negativos? Bienvenidos todos! Cero lio!! Experimento: como funciona la mente de las personas cuando tienen toda la libertad de criticar? Veamos…

