Es maravilloso encontrar Seres tan especiales en el camino… @johannafadul @juanse_quintero @laurabarjum Que buen parche ⚡️❤️ Siempre en mi corazón… #TeamDeisy @deisymarroquin

A post shared by Michelle Manterola (@michellemanterola) on Apr 17, 2018 at 8:01pm PDT