Nadie pierde nada en 3 segundos de tiempo, la vida es tan hermosa que te llena de aprendizajes, la victoria está en lo que lograste y construiste en todo este tiempo, quien se puede imaginar cuál ha sido tu proceso, quien puede imaginar lo que tú Viviste para estar donde hoy te ven. en 3 segundos no se borra una vida de sacrificios y esfuerzos. Estamos acostumbrados a que nos juzguen y quienes somos nosotros para juzgar la voluntad del señor ? Nadie -somos seres de luz en un universo con aprendizajes, que lindo como la vida nos da revancha diaria cuando sale el sol, cada mañana nos reiniciamos y renacemos para lograr todos nuestros sueños. Es acá mi amor donde comienzan nuestras oportunidades, es acá donde la vida te pone a prueba para ver qué tan fuerte eres, no desfallezcas, no dudes, no te cuestiones; por qué DIOS ES FIEL y el no prometio la victoria prepárate para vivirla. Acá comienza una nueva oportunidad 💪🏻 siéntete orgulloso. @matheus_uribe TE AMO ♥️ me llenas el alma de orgullo

A post shared by CINDY ALVAREZ GARCIA (@cindyalvarezgarcia989) on Jul 3, 2018 at 7:08pm PDT