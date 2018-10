Acabamos de enterarnos mientras grababamos @sabadosfelices con gran dolor de el fallecimiento de nuestro amado #enriquecolavizza … todo es silencio, nos abrazamos como la familia que somos y ninguno oculta sus lagrimas, nos duele el alma… nada más que decir.

