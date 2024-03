Son Gokú, Naruto Uzumaki y Monkey D. Luffy son los protagonistas de tres de los mangas más famosos del mundo. Entre sí no solo comparten la amistad entre sus creadores, sino que deliberadamente parecen cortados por la misma tijera, o dibujados por la misma pluma: comelones, dormilones, testarudos y tontos, pero con una voluntad incontenible de superarse a sí mismos y defender a sus seres queridos.

Todos estos, rasgos compartidos que demuestran cuán parecido era el pensamiento de los tres artistas que los crearon y que se hicieron amigos, pero entre los cuales había uno que reconocían como pionero de las caricaturas japonesas: Akira Toriyama, el mayor de ellos, quien murió el pasado primero de marzo, pero de cuya partida solo se conoció este viernes.

Por eso, los mensajes también tardaron en llegar. Uno de los que se manifestó más brevemente, quizá embargado por la tristeza, fue el alumno de Toriyama, Toyotaro, quien tomó la batuta en los proyectos más recientes de ‘Dragon Ball‘ de manera oficial:

“Dibujé manga porque quería que Toriyama sensei me elogiara. Fue todo para mi”, se limitó a decir en su cuenta de X.

Los mensajes de pésame de los creadores de ‘Naruto’ y ‘One Piece’ para Akira Toriyama

Más tarde, la revista Shonen Jump, donde se publican las historietas semanales de su tipo en Japón, publicó un obituario donde destacaron los mensajes de sus más cercanos colegas.

“Es demasiado pronto. El agujero es demasiado grande”, expresó Eiichiro Oda, creador de One Piece. “Cuando piensas que nunca lo volverás a ver, la tristeza se apodera de ti”.

Oda recordó que siempre admiró a Toriyama, e incluso tiene grabada la primera vez que lo llamó por su nombre y le dijo amigo. Pero, sobre todo, resaltó que “fue una de las personas que tomó el relevo de la época en la que leer manga te hacía estúpido y creó una era en la que tanto adultos como niños disfrutan leyendo manga”.

“Nos mostró el sueño de que el manga puede hacer esas cosas y que puedes ir al mundo. Era como ver a un héroe avanzar”, añadió. “Su existencia es un gran árbol”.

El padre de Luffy, un pirata cuya historia se ha venido desarrollando por más de 20 años, se mostró sobrecogido por el trabajo del difunto Toriyama y lo despidió con honores: “Que el cielo sea un mundo delicioso, tal como lo imaginaste”, concluyó.

Masashi Kishimoto, por su parte, pareció escribir todavía en medio del ‘shock’: “Para ser honesto, no sé qué escribir o cómo escribir de repente”, comenzó, y luego exploró sus recuerdos con Toriyama desde la escuela.

“Crecí con el manga de mi maestro todo el tiempo, como el ‘Dr. Slump’ en los grados inferiores de la escuela primaria y ‘Dragon Ball’ en los grados superiores, y era natural para mí tener el manga de mi maestro a mi lado como parte de mi vida. Incluso si había algo que no me gustaba, el Dragon Ball semanal me hacía olvidarlo. Fue una salvación para mí, un chico de campo que no tenía nada”, dijo.

El creador de ‘Naruto’ confesó cuánto disfrutó ‘Dragon Ball’ incluso en la universidad, además del pesar que le produjo su final: “Sentí una tremenda sensación de pérdida y no sabía qué esperar, pero al mismo tiempo fue una oportunidad para mí de comprender realmente la grandeza del maestro”.

“¡Quiero hacer obras como él! ¡Quiero ser como mi maestro!”, lo inspiró. “Cuando aspiraba a convertirme en dibujante de manga, siguiendo los pasos de mi maestro, esa sensación de pérdida desapareció porque me gustaba hacer cómics. Pude encontrar un nuevo placer persiguiendo al maestro. Siempre fue mi guía. Era un anhelo”.

“Para mí, él era verdaderamente el Dios de la salvación y el Dios de los cómics”, manifestó.

Tal como hizo Oda, recordó el encuentro de los tres, y cómo intentaban superarse entre sí para mostrar cuál era más fanático de las aventuras de Gokú.

“Acabo de recibir la noticia de su fallecimiento. Me golpeó una sensación de pérdida que fue aún mayor que cuando terminó Dragon Ball… Todavía no sé cómo lidiar con este agujero en mi corazón. Ni siquiera puedo leer ‘Dragon Ball’, que me gusta tanto. No siento que esté escribiendo esta frase que quiero decirle al maestro correctamente”, reconoció.

“Gracias, Akira Toriyama, por tus muchos y agradables trabajos durante los últimos 45 años. Y muchas gracias por su arduo trabajo”, concluyó.

