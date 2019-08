En el texto, el artista destacó todo lo que su expareja lo apoyó cuando otras personas no lo hicieron y lo importante que ella sigue siendo para él.

“¡Feliz cumpleaños! A quien fue mi novia por 10 años, vio en mí lo que pocos veían, aguantó lo que pocas personas podrían y hoy día puedo llamarte mi mejor amiga 🙏 @monaosorio”, expresó el reguetonero.

Eso le significó más de un millón y medio de ‘Me gusta’ y decenas de mensajes elogiando su dedicatoria y enviándole felicidades a la cumpleañera.

También una emotiva respuesta de ‘la Mona’ Osorio, quien aseguró que J Balvin es su “alma gemela”, pues para ella “las almas gemelas no siempre se refieren al amor”.

“Las almas gemelas son almas que necesitan de la otra, que disfrutan de la otra, que se sienten vivos con esa persona cerca y por eso tú lo eres. Gracias porque tú también me has dado un amor sincero desde el momento en que me conociste, gracias por inspirarme, apoyarme y vivir la remala y la rebuena conmigo. Nunca voy a poder pagarte tu compañía, porque es única, mi gatito del arcoíris, espero que nunca nos bajemos de él. Te amo demasiado”, agregó la exnovia del cantante.

La publicación del famoso está acompañada de una foto vieja de él con ‘la Mona’, como se puede ver a continuación. Luego de la imagen, aparece una captura de pantalla de la respuesta de la ex al mensaje que le escribió Balvin.