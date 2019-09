Desde entonces, su hija María José suele hace publicaciones en Instagram relacionadas con Jota Mario, no solo cada que se cumple determinado tiempo de su muerte. Por ejemplo, en días pasados se refirió al curioso hábito que tiene para recordar a su padre.

No obstante, este viernes, su nuevo mensaje sí fue por los tres meses del fallecimiento del presentador. La joven, junto a una caricatura de su papá, expresó:

“Tres ♡ no me dijiste cómo vivir; viviste, y me regalaste tu mejor enseñanza, dejarme ver cómo viviste. Te amo infinitamente”.