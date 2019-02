View this post on Instagram

Hoy cumplimos 9 años juntos, juemadre 9 años en los que hemos construido una familia uffff de verdad que ni yo me la creo En algún momento de mi vida dudé, dudé mucho de casarme y ser fiel a una persona. Pero así suene cursi (me encanta serlo) cuando me volví a ver con este hombre después de 3 años fue diferente, me reencontré junto él, me motivó a creer en mi, en mis sueños a no dudar que todo se podía lograr. Hoy creo firmemente en que uno sí puede encontrar un PARCERO de vida, creo en nuestra versión del amor, entiendo que en nuestras diferencias nos encontramos, respeto profundamente sus convicciones y adoro desde hace 9 años acostarme (a dormir jajajajja no sean mal pensados bueno y lo otro también) y levantarme arrunchada con la misma persona Que sigamos construyendo sin pasar por encima de nadie, entendiendo que no todo vale y sin hacerle daño a los que nos rodean Te lo digo fuerte y claro TE AMOOOOOO @tatanmejia