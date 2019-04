[Atención: este contenido contiene ‘spoilers’ del capítulo 1 de la temporada 8]

Aunque fueron varios los momentos que los internautas registraron en redes como Twitter, la escena final en la que Bran se encuentra con Jaime, el responsable de que él esté en silla de ruedas, fue la que más se repitió después del capítulo del pasado domingo.

La mirada fija de Bran fue una constante durante el episodio y terminó acentuándose más con la llegada del integrante de la familia Lannister, dando pie a las siguientes frases:

“Bran, todo el episodio de ‘Game of Thrones’”.

Bran the whole of first episode of game of thrones pic.twitter.com/dqL8XPz4UK — Pal Pacino (@PalkeshMishra) April 15, 2019

“Todos en ‘Winterfell’… Bran”

When your boyfriend sends you the best meme yet. #GameOfThrones pic.twitter.com/E180nljmQe — hoecaine ☂️ (@whtever4everrrr) April 15, 2019

“La reunión de Jaime y Bran”

“Jaime, cuando vio a Bran”

“La persona más terrorífica en GOT es Bran, que se quedó en el mismo lugar toda la noche esperando a Jaime”

The most terrifying person in got is bran who stayed at the same spot all night waiting for jaimie #GameofThrones pic.twitter.com/XUfzNdghRU — ً (@cerstark) April 15, 2019

“Este es Bran, literalmente”

this is like literally bran #GameofThrones pic.twitter.com/SqTBQhJBSv — saga 🥀 (got spoilers and is still not over iw) (@forlustsag) April 15, 2019

La continuación del romance de Daenerys Targaryen y Jon Snow también dejó más de un chiste:

“Hermano, esa es tu tía”

Well, both Katie and I jumped off the couch and screamed during the last 5 minutes of that episode 😂🤣 Best meme so far? #GameOfThrones pic.twitter.com/m3g6J5bfHb — Breann Booher (@BreannBooher) April 15, 2019

“Este es mi meme favorito de la noche”

This is my favorite meme from tonight 😂😂 #GameOfThrones pic.twitter.com/EFcilWklex — Angel Orea (@angelllorea15) April 15, 2019

A continuación, otros memes que dejó el capítulo:

“Pensé que tenías 3 dragones / Pensé que tenías 3 hijos”