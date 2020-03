green

El texto habla sobre estos tiempos de aislamiento que vive el mundo, en donde “necesitamos más conexión que nunca”.

Aunque varias líneas destacan la importancia de comunicarse, expresar amor y colaborar, fue la parte en que habla sobre “alimentarnos los unos a los otros, redistribuir la riqueza y hacer huelga” la que más llamó la atención de la gente.

Que Britney haya republicado ese mensaje que Mimi escribió para ella y sus comunidades “con matices socialistas”, según le contó a Paper, dio para una repetida interpretación entre tuiteros: Spears apoya el socialismo.

Cada quien toma el mensaje de la intérprete de ‘Toxic’ como quiera, pero en lo que sí pueden coincidir es en reírse con la creatividad que desató el tema, y que dejó memorables memes de agradecimiento para ‘la Princesa del pop’ bajo el #ComradeBritney (camarada Britney), como los que compartimos a continuación:

Not to flex but look at my new header pic #ComradeBritney pic.twitter.com/R6CKgTvMFx — Rom-Com (Romantic Comrade) (@RomanticComrade) March 25, 2020

“Siempre lo supe”

“Esto explica mucho del rompimiento de su amistad un tiempo atrás”

Oh shit… so that's explain a lot about their friendship breakup back then.#ComradeBritney pic.twitter.com/puznesQNnf — Raoni Lacerda (@Rao_Neo) March 27, 2020

“Comerse a los ricos”

“Con el sabor de tus labios estoy en una huelga”

With the taste of your lips I'm on a strike #ComradeBritney pic.twitter.com/EKAocGnWY7 — Chamber mate 🌹 (@bishella) March 24, 2020

“El capitalismo es tóxico”