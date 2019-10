green

Eso, especialmente luego de que la famosa decidió hacer la dinámica del ‘Hazme una pregunta’ de Instagram, aunque sobre detalles puntuales de su vestido de novia y la fiesta por la boda no dio mayores detalles.

Lo que sí contestó, corto y contundente, fue que todavía no quiere tener hijos con el jugador de la Equidad, pues cuando le escribieron: “¿Qué tiempo vas a esperar después de casada para tener bebé?”, ella dijo: “Creo que un par de años”.

Y es que, por ahora, la pareja solo desea quedarse con los dos hijos perrunos que ya alegran su hogar, añadió la celebridad en otra historia de la red social.

No obstante, cabe recordar que esta no es la primera vez que Melissa cuenta que no descarta la idea de ser madre. En mayo de este año, incluso, afirmó que le gustaría tener uno o dos hijos.

Eso lo expresó la presentadora de Fox Sports y extrabajadora de Noticias RCN en AutoStar TV (minuto 10:58), donde también habló de otros temas y hasta explicó por qué decía que se quería morir a los 34 años.

Aquí dejamos una captura de pantalla de la reciente publicación de Instagram en la que la celebridad indicó que no encargará herederos tan pronto se case con Matías. Asimismo, la imagen de la historia en la que dijo que, por ahora, tampoco quiere más perros en su hogar, aunque a futuro si desearía completar 10.

Historia Instagram melissamartineza.