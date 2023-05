El ganador del programa ‘El desafío’ del canal Caracol en 2017 suele utilizar su Instagram para compartir varios aspectos de su vida, personal, sentimental, su papel como papá y algunas veces las rutinas de ejercicio con las que se mantiene.

Entre los videos y fotografías que más atraen la atención de sus seguidores están los que muestra junto a su hijo Salvador, pero también los románticos y cómicos momentos que vive con su prometida Stephanie Ruiz.

(Lea también: Mateo Carvajal mostró las costosas “compras que nadie necesita” que hace su novia.)

Sin embargo, en esta oportunidad el exparticipante de ‘Survivor, la isla de los famosos’ del canal RCN publicó una historia diferente, pues esta vez fue sobre una pena que pasó luego de hacerle un favor a sus cuñadas.

Mateo Carvajal, contó que tuvo un episodio de mucha vergüenza luego de que las hermanas de su novia lo hicieran quedar mal delante de su suegra.

“A mí me da mucha vergüenza hacer este tipo de videos, porque se puede dañar la relación de una familia, pero yo favores a las hermanas de ‘la flaca’, no le vuelvo a hacer, solamente me hacen pasar penas”, dijo Mateo a través de las historias de Instagram.