Este viernes 14 de abril se cumplen 6 años de la triste partida de Martín Elías, hijo de Diomedes Díaz, quien murió en un trágico accidente de tránsito en carreteras del departamento de Sucre.

Además de su talento, el heredero de ‘El Cacique de la Junta’ dejó en el folclor una huella de humildad, perseverancia y convicción.

Una de las anécdotas que corrobora lo anterior, la contó Rolando Ochoa. Recuerda el hijo de Calixto Ochoa que en los inicios de la agrupación junto a Martín Elías les dieron la oportunidad de presentarse en el Parque de la Leyenda Vallenata durante el Festival Vallenato. Por cuestiones de trancón, propios de esta fiesta, llegaron de 7 a 8 minutos tarde.

“Cuando llegamos estaba otro conjunto armando”, recuerda R8. Por lo cual, por lo apretado de la agenda en festival, debían esperar que hubiese espacio.

Recuerda el hijo de Calixto Ochoa que cada artista terminaba y llegaba el otro. “Éramos como los saquitos que estaban ahí, los de la oportunidad”, manifestó.

Expresa Rolando que se durmió en la camioneta y lo despertaron a las cinco de la mañana. “Yo le decía: ‘vámonos’. Él me decía, ‘no compa espere’. Yo no quería esperar, decía que no me iba a dejar humillar más’”.