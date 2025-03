‘Masterchef Celebrity Colombia’ no ha empezado a transmitirse, pero ya hay rumores de lo que sucede dentro del ‘reality’. No obstante, las grabaciones ya se llevan adelante, aunque no hay fecha oficial de su estreno.

Hace un par de días, se viralizaron unas fotos que muestran a Mario Alberto Yepes, exjugador de la Selección Colombia, con una de sus compañeras del programa, Caterin Escobar. En las imágenes se ve al exfutbolista y a la actriz muy juntos en un bar.

Si bien esto no quiere decir nada, los rumores en las redes sociales no se hicieron esperar. Las especulaciones indican que estarían saliendo. Sin embargo, Caterin Escobar había mostrado que tenía pareja, pero no volvió a compartir fotos con él. Por su parte, Yepes estuvo casado.

¿Mario Alberto Yepes se separó? Fotos con Caterin Escobar avivaron rumor

Mario Yepes y Carolina Villegas estarían separados desde 2023. En mayo de dicho año, la expareja del futbolista borró las fotos que tenía con él en Instagram y publicó un mensaje que confirmaría la separación.

“Todo pasa… Los días grises, las tormentas e inclusive lo que pensamos que nunca tendrá un fin… Solo confiemos”, escribió.

Actualmente, ni Yepes ni Carolina Villegas comparten fotos juntos, pero sí cada uno con sus hijos. Por el momento, solo queda esperar la confirmación del romance entre Mario Alberto y Caterin Escobar.

