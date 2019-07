View this post on Instagram

Tal vez muchos sepan la historia de mi embarazo… pero tal vez la mayoría no. Quedé embarazada a los 17 años y como muchas madres adolescentes estaba muerta del susto! El papá de Sara y yo siempre nos hemos llevado muy bien, nos queremos muchísimo y hoy somos familia (no porque sigamos juntos como pareja, sino porque él es un miembro indispensable en la casa, incluso un hijo más para mi mamá), pero los dos éramos niños y sabíamos poco de lo que se venía para nosotros. El punto es que yo estaba con muchas cosas en la cabeza, asustada, pero NUNCA JAMÁS me sentí sola. Cuando le conté a mi mamá ella lo que me dijo fue “Ay amor, siempre hemos sido las dos, ahora seremos tres” y así fue. Sara era ese pedacito que no sabíamos que nos faltaba para agregar más sabor y adrenalina a la historia de amor con mi mamá jajaja, porque eso somos mi mamá y yo, una historia de amor. Soy muy afortunada de tener a @marcelaposada10 como mi mamá, porque sin ella yo no sería la mujer amada que soy, segura de lograrlo todo porque tengo en mi casa quien me hace barra y me anima a lograrlo con más fuerza. Pero tampoco sería la mamá que soy, porque ella derrumbó mis miedos, ella me enseñó a ser mamá y que con amor todo se puede, ella recibió a Sara desde el primer día con un “¿de qué está antojado el bebé?” Y ella siempre está ahí. Dándonos lo mejor de ella. Soy lo que soy gracias a mi mamá. No puedo estar mas orgullosa de ser su hija, solo YO tuve la dicha de ser su hija, y ahora comparto ese amor con Sara, porque con ellas dos, yo soy invencible. FELIZ DÍA MAMÁ, eres mi primer amor, el más lindo, el que nunca se morirá, el de toda la vida. ♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️. Fotos gracias a: @marykaycolombia @patyalfaror Ph: @edwindiazfoto Makeup: @milenajimenezmakeup