Marbelle les dio la bienvenida a sus participantes a la nueva fase del programa mostrándoles los espacios del campamento musical donde empezará la convivencia.

Luego, se reunió con Santiago Sevilla, imitador de Andrés Cepeda para preparar su ‘show’. En medio de su conversación, la artista le hizo saber que él fue uno de los pocos personajes de ‘Yo Me Llamo’ en los que vio una ventana para descubrir un talento más allá de la imitación, y con quien tiene la intención de explorar otros caminos.

Asimismo, Merbelle aprovechó para contarle a Sevilla lo importante que es Cepeda en su vida y cómo él influyó por completo en su carrera artística.

Marbelle recordó en ‘La descarga’ cómo Andrés Cepeda la descubrió

Maureen Belky Ramírez, nombre real de la intérprete de ‘Collar de perlas’, le contó a su participate que, justamente, fue Cepeda quien la descubrió, le produjo algunas de sus canciones y le puso su nombre artístico.

“Andrés fue quién me descubrió, y cuando lo hizo me presentó a su mánager diciéndole: ‘Conocía a una niña que la visten como la Mujer Maravilla, pero canta rancheras”, inició rememorando la reina de la tecnocarrilera.

También detalló cómo surgió su actual nombre. “Cuando llegué al estudio a grabar mis primeros demos con ellos, él no se acordaba de mi nombre y le dijo al mánager que yo me llamaba Marbelle”, explicó.

“Andrés me descubrió, me bautizó y me produjo. Por eso él tiene una historia muy especial en mi vida”, aseveró la mentora.