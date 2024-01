Hace 17 años Karol G se presentó al ‘Factor X’, ‘reality’ de RCN en el que tenía la ilusión de hacer uno de sus sueños realidad, darse a conocer como artista en el país.

La paisa, con 14 años de edad, hizo su audición frente a los jurados del programa, Marbelle, Juan Carlos Coronel y José Gaviria, entonó la canción ‘Mi reflejo’, de la estadounidense Cristina Aguilera, interpretación con la que logró avanzar a la siguiente etapa.

Sin embargo, la artista de ‘200 copas’ fue eliminada del concurso después de pasar varias rondas.

“Tuve la oportunidad de competir y estuve en el equipo de Marbelle; llegué hasta los 11, casi logro la sexta posición, pero tuve que retirarme antes de las galas finales. A pesar de ello, fue mi debut en televisión, disfruté la experiencia y quedé encantada“, compartió Karol G durante su entrevista con el presentador José Gabriel Ortiz en ‘Yo, José Gabriel’.

¿Qué dijo Marbelle sobre la eliminación de Karol G en ‘Factor X’?

En entrevista con la emisora ‘Bésame’, Marbelle les contó a Marcelo Cezán y a la directora de la estación radial, Connie Ossa, lo que en realidad sucedió con el caso de Karol G.

“Es muy chistoso porque yo a Karol G la admiro demasiado. Greeicy, de hecho, estuvo en la categoría de José Gaviria y yo creo que estaba en una posición de jurado (…) Muchas cosas influían en esos ‘no’. A mucha gente que a mí me encantó tuve que decirle que no. (…) Obviamente, la gente no sabe esas cosas, pero a mí me duele cuando lo dicen”, puntualizó la cantante que celebró el pasado fin de semana su cumpleaños 44.

La intérprete de ‘Adicta al dolor’ aclaró que para ella no era fácil rechazar a los participantes que tenían talento en el concurso, pero le tocaba hacerlo.

