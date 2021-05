Manuela Gómez aprovecha su Instagram para promocionar productos de belleza, pero en esta ocasión abrió un espacio para compartir un poco de su vida privada.

Con una fotografía al lado de Juanes Ibarra, un joven emprendedor, CEO de la Cooperativa Agraria ‘El Caballista Colombiano’, Manuela confirmó su nuevo romance por la red social.

La novedad del anuncio intrigó a más de uno que le pedía el chisme completo de la relación, una petición que la mujer no dejó pasar aunque aclaró que con el tiempo contaría más detalles.

La duda por la historia de su nuevo amorío se resolvió cuando uno de sus seguidores le preguntó dónde se conocieron. En un video la exprotagonista explicó que eran amigos hace mucho, pero fue cupido quien los flechó.

Aclaró que con él lo tiene todo y que merece esta oportunidad de ser feliz, aunque recalcó que “con este tema (amoroso) a metros de mi vida”, Juanse llegó en el momento indicado, cuando menos se lo esperaba.

No todo es color de rosa para Manuela, aunque ha recibido múltiples halagos porque se le ve más feliz, ella confiesa que le ha ido muy mal en el amor y no está acostumbrada a hablar de ese tema.

“No he tenido buenas experiencias en el amor, con dos exnovios…bueno, uno de ellos no vale, el otro era mi exnovio de toda la vida, pero no fue tan bueno”, respondió en su historia.