Cardona hace parte de ‘Rubirosa’, la producción de Claro Video, allí encarna a Porfirio Rubirosa, un hombre que no solo era un perfecto conquistador. Además, se desempeñó como diplomático, espía, piloto automovilístico y jugador de polo.

El colombiano aseguró que no entendía como una historia tan interesante como la de este ‘playboy’ no se había contado antes, pues Rubirosa era un hombre muy “inteligente y valiente”; no solo porque se casó con la hija del General Rafaél Leónidas Trujillo (dictador del momento), sino porque “él era un agente encubierto que iba en contra de las políticas de su suegro”.

A pesar de todo lo que requiere desempeñar este personaje y que Cardona es considerado uno de los hombres más guapos de Colombia, él no se cree que sea un seductor y tampoco piensa que antes de casarse haya tenido su época de ‘playboy’ o no hasta ese extremo.

Manolo también comparte escena con las colombianas Carolina Guerra (Flor de Oro Trujillo, primera esposa de Rubirosa) y Margarita Muñoz (Nina Lobato).

Según explicó Cardona, el personaje de Guerra “va a marcar un antes y un después en la carrera de Carolina”.

La producción ya se encuentra disponible en la plataforma de ‘streaming’ y consta de 12 capítulos.

Este es el trailer: