View this post on Instagram

"La universidad?🤔" "Los exámenes? 🙄" "Cuando te gradúes? 🤔"… "Y el novio?🙄" Mi respuesta: la cara de Juan! 😬😫 @maluma 😂🤭 #meme #malumameme #maluma #face #march #fun #sonrisa #italy #novio @royaltyworldinc @diegoarias68 #saturday #smile #colombianboy #boy #scream #graduation #life #hp #cara #instagood #music #love #happy #likeit #fan #goodmorning #felicidad #buenosdias #picoftheday #igers