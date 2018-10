View this post on Instagram

Hoy me siento feliz de haber aceptado la invitación de @carolinaordonez y ser la modelo (no modelo digo yo) de @palorosabeachwear Les confieso que lo dude millones de veces; yo a mis 33 años, después de haber parido mi segunda hija hace 9 meses, de dar teta ventiada y tener la tiroides descontrolada, hacer fotos en vestidos de baño ufff me costaba. Pero al final me decidí y me atreví, por eso hoy me felicito por hacerlo, por dejar a un lado el miedo, por no importarme los esteriotipos y por aceptar el proceso en el que se encuentra mi cuerpo y obviamente por contar con un fotógrafo fantástico como @andresespinosaphoto Así que hoy viernes solo puedo decir que vivan las #TetiCaídas del cielo 🤣