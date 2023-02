Después de varias semanas de especulaciones, Maite Perroni y su esposo, Andrés Tovar, confirmaron que estaban a la espera de su primer hijo.

La cantante, de 39 años, y el productor mexicano aprovecharon el Día de los Reyes Magos para dar la gran noticia a través de un video que postearon en sus redes sociales. “¡Feliz Día de Reyes! Ahora sí, que empiece este 2023 lleno de amor y lo que más deseen sus corazones, que sea un gran año para todos”, escribió la pareja.

Ahora, la artista brindó más detalles de su embarazo a la revista mexicana Caras.

Maite Perroni, de RBD, contó cómo se enteró de que estaba embarazada

La integrante del grupo RBD, que vendrán a Colombia en noviembre en su nueva gira de conciertos, mostró, a través de una sesión de fotos, cómo luce embarazada, imágenes en las que optó por lucir atuendos completamente negros.

Durante una entrevista para la publicación, Perroni reveló que está a la espera de una niña. Asimismo, detalló cómo y cuándo se enteró que estaba embarazada.

“Estábamos en la planeación de la boda y, un mes antes de la ceremonia, el 8 de septiembre estando en Barcelona, porque había ido a mi prueba de vestido, estaba en el atelier de Rosa Clara viendo los ajustes y detalles de los vestidos, y al día siguiente de la prueba empecé a sentirme distinta, me di cuenta que no estaba bien y pensé que era el cansancio, las horas de vuelo, tanto trabajo, pues no había parado, pero lo que menos pensé fue que ya estuviera embarazada”, inició relatando.

Y agregó: “Uno de mis mejores amigos me dijo: ‘Mai, creo que estas embarazada’ y dije: ‘no, sería muy pronto’, porque, además, habían sucedido tantas cosas, que yo creí que estaba cansada y por eso me sentía así. Dormí todo el día y cuando me desperté, mi amigo me dio una prueba de embarazo”.

“Recuerdo que dijo: ‘toma, háztela, no pierdes nada’. La hice y ¡oh, sorpresa!, tenía dos semanas de embarazo. No lo podía creer, fue una emoción gigante y justo fue el 8 de septiembre cuando me enteré y el 9 de octubre fue el día de la boda. Es increíble cómo es la vida, los regalos de Dios y del universo, pues todo se acomoda y de pronto ya era el combo perfecto”, reveló.

Además, aseguró que, aunque ella y su esposo tienen muchos nombres en mente para su bebé, aún no han tomado la decisión final.

Así las cosas, y de acuerdo a lo develado por la mexicana, su hija nacería a finales de mayo, es decir, unos tres meses antes de que inicie el ‘Soy Rebelde Tour’.